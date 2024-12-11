Израиль разбомбил гуманитарный конвой: множество жертв

ВВС Израиля нанесли удар по конвою автомобилей с гуманитарной помощью в секторе Газа, пишут зарубежные СМИ. По данным сайта, 12 человек погибли, еще 20 ранены.

Под обстрел попали фуры в западных районах Рафаха, который расположен недалеко от гуманитарной зоны Аль-Маваси. Минздрав Газы пока не выпустил заявления по этому поводу.