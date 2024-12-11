Израиль разбомбил гуманитарный конвой: множество жертв
11:27 2156
ВВС Израиля нанесли удар по конвою автомобилей с гуманитарной помощью в секторе Газа, пишут зарубежные СМИ. По данным сайта, 12 человек погибли, еще 20 ранены.
Под обстрел попали фуры в западных районах Рафаха, который расположен недалеко от гуманитарной зоны Аль-Маваси. Минздрав Газы пока не выпустил заявления по этому поводу.
December 12, 2024
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