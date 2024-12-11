Франция и Армения заключили новую военную сделку

10 декабря в Ереване состоялись консультации по вопросам стратегической обороны между начальником Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левоном Айвазяном и представителем Министерства вооруженных сил Франции Александром Эскорсия, по итогам которых были подведены итоги сотрудничества в уходящем году.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе армянского Министерства обороны, была подписана программа двустороннего оборонного сотрудничества на 2025 год.

Стороны выразили удовлетворение повышением уровня армяно-французского военного партнерства, подчеркнув, что оно будет продолжено и усилено.

Детали очередного этапа углубленного сотрудничества между Ереваном и Парижем не раскрываются, однако отмечено, что оно будет направлено на оборонное планирование, подготовку и обучение военных кадров, консультационную поддержку, развитие различных родов войск, военно-техническое сотрудничество и другие направления.

Делегацию Министерства вооруженных сил Франции принял также начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

Напомним, что армяно-французское соглашение о сотрудничестве в военной сфере было подписано в 2023 году. В его рамках Франция уже предоставила Армении бронетранспортеры Bastion, радары GM-200, ракеты ближнего радиуса действия класса «земля-воздух» и другое военное снаряжение. Также был заключен контракт на поставку 155-миллиметровых гаубиц Caesar.