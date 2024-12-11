Франция и Армения заключили новую военную сделку
10 декабря в Ереване состоялись консультации по вопросам стратегической обороны между начальником Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левоном Айвазяном и представителем Министерства вооруженных сил Франции Александром Эскорсия, по итогам которых были подведены итоги сотрудничества в уходящем году.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе армянского Министерства обороны, была подписана программа двустороннего оборонного сотрудничества на 2025 год.
Стороны выразили удовлетворение повышением уровня армяно-французского военного партнерства, подчеркнув, что оно будет продолжено и усилено.
Детали очередного этапа углубленного сотрудничества между Ереваном и Парижем не раскрываются, однако отмечено, что оно будет направлено на оборонное планирование, подготовку и обучение военных кадров, консультационную поддержку, развитие различных родов войск, военно-техническое сотрудничество и другие направления.
Делегацию Министерства вооруженных сил Франции принял также начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.
Напомним, что армяно-французское соглашение о сотрудничестве в военной сфере было подписано в 2023 году. В его рамках Франция уже предоставила Армении бронетранспортеры Bastion, радары GM-200, ракеты ближнего радиуса действия класса «земля-воздух» и другое военное снаряжение. Также был заключен контракт на поставку 155-миллиметровых гаубиц Caesar.
Тот факт, что Франция, будучи страной НАТО, активно вооружает Армению, не только резко ухудшил отношения между Баку и Парижем, но и значительно усилил риск дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.
Как известно, политика президента Макрона, направленная на военную поддержку Армении, является частью «стратегии коллективного Запада, направленной на вытеснение России из этого региона, ограничение ее роли и превращение Армении в свой форпост».
Другими словами, деструктивная политика Парижа в южно-кавказском направлении, несомненно, координировалась с нынешней администрацией США, полномочия которой подходят к концу. Не случайно после двустороннего стратегического диалога в Ереване, проведенного летом 2024 года одним из руководителей Госдепартамента США Джеймсом О’Брайеном, Вашингтон объявил о намерении вывести свои отношения с Арменией на уровень стратегического партнерства, что означает установление широкомасштабного двустороннего сотрудничества с Арменией, включая военную и военно-техническую сферы.
Поскольку на данный момент вопрос о подписании соглашения о стратегическом партнерстве между США и Арменией остается открытым, важно понять, продолжит ли администрация Дональда Трампа этот курс.
Что же касается Франции, то в сентябре этого года в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Армении Арарат Мирзоян объявил на встрече со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, что стороны «очень близки к подписанию соглашения о стратегическом партнерстве».
В эти дни в Париже на церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери премьер-министр Армении Никол Пашинян при поддержке президента Эммануэля Макрона был представлен будущему хозяину Белого дома Дональду Трампу.
Макрону также удалось организовать совместную с Трампом и Пашиняном фотографию – однозначное свидетельство стремления президента Франции лоббировать передачу эстафеты проармянского курса от уходящей администрации Джо Байдена новой команде Белого дома.