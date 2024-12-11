USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6079
Подписаться на уведомления
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева

фото; видео
12:01 692

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев и сотрудники Службы сегодня посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение к его памяти и возложили венки к могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий
12:25 1268
Государство под названием «серая зона»
Государство под названием «серая зона» новый мир; все еще актуально
11 декабря 2024, 21:54 6299
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
12:42 734
Франция и Армения заключили новую военную сделку
Франция и Армения заключили новую военную сделку наш комментарий
11:37 2286
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации; все еще актуально
11 декабря 2024, 19:57 7821
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера фото
12:09 632
Тихо, граждане, Трамп думает
Тихо, граждане, Трамп думает наша корреспонденция
04:00 5872
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
11 декабря 2024, 17:58 8337
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!"
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!" прямой эфир
00:00 8059
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами горячая тема
11 декабря 2024, 16:21 5838
Грозный атакован
Грозный атакован видео; обновлено 10:10
10:10 9835

ЭТО ВАЖНО

Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий
12:25 1268
Государство под названием «серая зона»
Государство под названием «серая зона» новый мир; все еще актуально
11 декабря 2024, 21:54 6299
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
12:42 734
Франция и Армения заключили новую военную сделку
Франция и Армения заключили новую военную сделку наш комментарий
11:37 2286
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации; все еще актуально
11 декабря 2024, 19:57 7821
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера фото
12:09 632
Тихо, граждане, Трамп думает
Тихо, граждане, Трамп думает наша корреспонденция
04:00 5872
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
11 декабря 2024, 17:58 8337
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!"
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!" прямой эфир
00:00 8059
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами горячая тема
11 декабря 2024, 16:21 5838
Грозный атакован
Грозный атакован видео; обновлено 10:10
10:10 9835
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться