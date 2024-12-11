Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева
12:01 692
Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев и сотрудники Службы сегодня посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение к его памяти и возложили венки к могиле.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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