Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев и сотрудники Службы сегодня посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение к его памяти и возложили венки к могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.