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Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера

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12:09 632

Проходит 21 год со дня смерти основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.

12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства и первая леди также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложили цветы к ее могиле. Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

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