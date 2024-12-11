Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Проходит 21 год со дня смерти основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева.
12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.
Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Глава государства и первая леди также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложили цветы к ее могиле. Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.