Запад пожертвует Украиной после своего провала, тогда страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

«И будет время, когда Запад будет говорить: «Ну, не получилось, тогда мы будем жертвовать Украиной». Посмотрите договор в Мюнхене в 1938 году, когда Чехословакия была принесена в жертву. Я боюсь, что нечто подобное может произойти с Украиной», — сказал Фицо.

Премьер Словакии отметил, что Украина может потерять треть своей территории, а на оставшейся территории будут дежурить иностранные войска. Фицо отметил, что такой вариант событий будет для Украины не счастьем, а скорее «предательством» со стороны западных партнеров.

Также Фицо заявил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО и что санкции против России и финансовая поддержка Украины плохо работают, так как РФ продвигается вперед на фронте.