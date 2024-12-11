Зачем Асаду российское гражданство

Падение власти в Сирии напомнило человечеству о немыслимом. За долгие годы произошла нормализация режима Асадов. Да, последнего президента сильно не любили на Западе, но Восток был совсем не против. В 2023 году Сирию вернули в Лигу арабских государств, членство в которой приостановили в 2011 году из-за жестоких репрессий против собственного народа. Будто эти репрессии остановились. А нынешней осенью пошли разговоры о планах присоединения к БРИКС. Освобождение сирийских мест заключения напомнило, кому лидеры других государств готовы были жать руку и с кем намеревались сидеть рядом на международных мероприятиях.

Самое убийственное впечатление производят кадры из главной политической тюрьмы режима Сейдная, расположенной в тридцати километрах на север от Дамаска. Общая площадь комплекса составляет почти полтора квадратных километра. Она была создана еще при отце сбежавшего диктатора Хафезе Асаде в 1987 году. И среди освобожденных заключенных встречаются люди, попавшие в тюрьму еще тогда, при Хафезе. Весь мир облетели фотографии Рахида Аль-Татари, сирийского пилота, еще в 1980 году отказавшегося бомбить охваченный протестами город Хама и оказавшегося в заключении. Со временем его перевели в тюрьму Сейдная, где он провел все эти годы. Досталось и иностранцам: после 38 лет заключения освобожден гражданин Иордании Усама Башир аль-Батаин, арестованный в 1986 году в возрасте 18 лет, который на этой неделе был освобожден из тюрьмы после 38 лет заключения. Ливанец Сухейль Хамави просидел 33 года. Из камер сейчас выводят людей, которые потеряли рассудок и забыли, кто они, пережив ужасы пыток и многолетнего заключения без доступа к солнечному свету, в нечеловеческих условиях глубоко под землей. Впервые за долгие годы увидела свет женщина, в 19 лет попавшая в асадовские застенки. Ее многократно насиловали, в тюрьме она родила троих детей, которые никогда не были на свободе. Обнаружены пыточные устройства, бассейны для растворения тел в кислоте, неопознанные останки, груды одежды и обуви замученных, как в немецких лагерях смерти.

И нет, никаким открытием это не было. Еще в 2017 году был опубликован доклад Amnesty International, основанный на свидетельствах 84 людей, среди которых был 31 бывший заключенный, четыре бывших сотрудника тюрьмы, врачи, юристы, судьи, члены семей заключенных. Совсем не даром доклад был озаглавлен «Человеческая бойня: Массовые повешения и кампания истребления в тюрьме Сейдная». Удалось установить, что в период с 2011 по 2015 год на территории тюрьмы с периодичностью раз или два в неделю казнили группы по полсотни человек. Повешения проводились среди ночи. Перед казнью людей жестоко избивали. О предстоящей смерти сообщали только тогда, когда набрасывали на шею петлю. По свидетельству судьи, бывшего свидетелем таких казней, повешенных оставляли висеть 10-15 минут. «Некоторые, обычно молодые, не умирают из-за своего легкого веса, тогда помощники офицеров начинают хватать их за ноги и тянут вниз до тех пор, пока [приговоренные к казни] не ломают себе шею». Убитых хоронили в тайных братских могилах, родственники ничего не знали об их судьбе. Многие погибали из-за нечеловеческих условий содержания и пыток. В тюрьме Сейдная заключенным нельзя было издавать звуки, говорить запрещено было даже шепотом. Когда в камеру входил охранник, заключенные должны были становиться на колени и упираться головой в стену. За взгляд на охранника можно было поплатиться жизнью. Постоянные побои приводили к инвалидности и смерти. В качестве издевательств использовались изнасилования заключенных. Полы тюремных камер были покрыты кровью и гноем из ран заключенных. Тела умерших охранники собирали каждый день около 9 часов утра.