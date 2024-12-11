Зеленский раскритиковал Запад из-за Грузии

Запад недостаточно решительно отреагировал на ситуацию в Грузии и усилия России по установлению контроля над ней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что проигрыш Украины приведет к «взрывам войны» как в Европе, так и за ее пределами, вспомнив в качестве примера ситуацию в Грузии.

«И сегодня в Грузии, которая вчера была свободной, демократической, сегодня она узурпирована олигархами. Вся власть принадлежит бизнесу, который связан напрямую с Москвой, с энергетикой и так далее.

Какие сильные меры предприняли США сейчас? Какие сильные меры предприняли европейские государства? Я не вижу, я вам говорю откровенно. В Молдове то же самое будет происходить дальше, есть высокие риски», – отметил Зеленский.