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И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов

12:42 751

Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана в международных организациях, Баку надеется на развитие связей при новом правительстве. Об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Аллее почетного захоронения.

Гаджиев напомнил недавний телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии, и Ильхам Алиев поздравил сирийский народ. «Надеемся, что после падения режима Башара Асада Сирия наконец-то обретет мир и спокойствие. Азербайджан также надеется на установление крепких дружественных связей, развитие двустороннего сотрудничества с Сирией. Прежний сирийский режим создавал множество серьезных препятствий для Азербайджана в международных организациях. Например, занимал неоднозначную позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Даже в рамках Организации исламского сотрудничества представители прежних властей Сирии делали заявления, противоречащие принципам исламской солидарности», - сказал помощник президента.

Он также отметил, что президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность внести вклад в решение гуманитарных проблем Сирии.

Коснувшись деятельности миссии ЕС на азербайджано-армянской границе, помощник президента сказал, что она должна быть прекращена, что больше нет необходимости в ее размещении на границе между Арменией и Азербайджаном: «Ее деятельность должна быть прекращена. Размещение миссии было согласовано в Праге в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, тогдашнего председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На тот момент стороны договорились, что миссия будет краткосрочной. Однако, как видно, она приобрела постоянный характер, также расширяются ее состав и охват мандата».

Помощник президента указал, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном проводится в условиях взаимопонимания и мира, поэтому нет необходимости в присутствии третьей стороны: «Присутствие третьей стороны на границе способствует усилению напряженности. Некоторые европейские страны, выступая от миссии ЕС, реализуют свои планы в Армении».

Хикмет Гаджиев, говоря о вооружении некоторыми странами Армении, указал, что «Армения являлась государством-оккупантом и агрессором, и к вопросу ее вооружения нужно подходить ответственно». Помощник президента с сожалением отметил, что Франция, вопреки своим международным обязательствам, участвует в программе вооружения Армении.

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