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Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера

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12:52 138

12 декабря - день памяти выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения, где почтило память великого лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

В Минздраве отметили, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской медицине и образовании, в частности, о работниках здравоохранения. Развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в Азербайджане связаны именно с именем великого лидера.

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