Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…

Тяжелейший урон природе на площади порядка 850 гектаров неподалеку от села Баггал был нанесен компанией Monte Ferro, входящей в состав холдинга AQA Group, которая до 2021 года уничтожила здесь значительные лесные угодья.

Правда, за последние три года природа начала понемногу восстанавливаться, однако осенью компания Monte Ferro возобновила вырубку лесов, планируя разбить на их месте сады фундука.

Об этом редакции haqqin.az сообщил экоактивист Джавид Гарa.

Как заявил экоактивист, компания Monte Ferro заключила с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана договор об аренде земли на 2018-2019 годы. Целью соглашения была посадка садов фундука на территории лесничества Гёйнюк в Шекинском районе площадью около 800 гектаров. В рамках проекта компания провела ряд агротехнических работ, которые продолжила в осенний сезон 2024 года.

Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью провело расследование на этой территории, после чего арестовало по обвинению в преднамеренном уничтожении деревьев и нанесении значительного ущерба природе Гафара Демирчи - вице-президента AQA Group, сына основателя этой компании, известного предпринимателя Айдына Демирчи.