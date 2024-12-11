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Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…

о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор
12:51 467

Тяжелейший урон природе на площади порядка 850 гектаров неподалеку от села Баггал был нанесен компанией Monte Ferro, входящей в состав холдинга AQA Group, которая до 2021 года уничтожила здесь значительные лесные угодья.

Компания Monte Ferro решила полностью добить шекинский лес

Правда, за последние три года природа начала понемногу восстанавливаться, однако осенью компания Monte Ferro возобновила вырубку лесов, планируя разбить на их месте сады фундука.

Об этом редакции haqqin.az сообщил экоактивист Джавид Гарa.

Как заявил экоактивист, компания Monte Ferro заключила с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана договор об аренде земли на 2018-2019 годы. Целью соглашения была посадка садов фундука на территории лесничества Гёйнюк в Шекинском районе площадью около 800 гектаров. В рамках проекта компания провела ряд агротехнических работ, которые продолжила в осенний сезон 2024 года.

Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью провело расследование на этой территории, после чего арестовало по обвинению в преднамеренном уничтожении деревьев и нанесении значительного ущерба природе Гафара Демирчи - вице-президента AQA Group, сына основателя этой компании, известного предпринимателя Айдына Демирчи.

МВД арестовало вице-президента AQA Group Гафара Демирчи

Как установило следствие, компания Monte Ferro, возглавляемая семейством Демирчи, незаконно вырубала лесные массивы в Шекинском районе. По статье 259.3 Уголовного Кодекса Азербайджана (незаконная вырубка деревьев, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба) к уголовной ответственности помимо Гафара Демирчи были привлечены также несколько сотрудников компании.

Решением суда Демирчи взят под стражу на три месяца и вместе с другими обвиняемыми отправлен из зала суда в следственный изолятор.

Отметим, что AQA Group управляет такими бизнес-центрами, как Demirchi Tower, AGA İş Mərkəzi, Ariana Business Park, Caspian Business Center и Lotfi Zadeh Texnologiyalar Mərkəzi.

В сферу интересов компании входят также оказание финансовых услуг (Ferrum Kapital и Caspian Audit), сельское хозяйство (AGA Agro и Monte Ferro), информационные технологии (Bravo Online Systems), а также туризм и гостиничный бизнес (отели Da Vinci и Caspian Palace).

Как указано в материалах следствия, арестованный Гафар Демирчи является единственным наследником своего отца.

На первую часть вопроса об уничтожении Шекинского леса мы получили ответ. Один виновный наказан. А второй? Тот, кто продал лес и позволил Демирчи вырубать и уничтожать?! Вот в чем вопрос.

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