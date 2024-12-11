Россиянам перекрывают все пути на Кипр

Среди основных нововведений — увеличение срока рассмотрения прошения на визу, которое должно быть подано не менее чем за 15 дней до въезда в страну, тогда как раньше документы могли принять за три–четыре дня до выезда и успеть при этом выпустить визу, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также, согласно документу, теперь консульским работникам необходимо будет предоставлять выписку из Социального фонда России за последние десять лет, выписки с банковских счетов с операциями за три месяца и сведения о зарплате за шесть месяцев (раньше нужно было за месяц). Помимо этого, для получения визы Кипра понадобится предоставить все страницы российского паспорта с отметками, хотя ранее было достаточно только титульной страницы и страницы с пропиской.

Изменились и требования к спонсорскому письму — теперь в нем нужно сообщать больше деталей, включая пункт назначения, сроки визита и подробное указание расходов, которые покрывает спонсор.

Туроператор Space Travel сравнил новые визовые требования Кипра с «шенгенскими», отметив, что отличия «есть только в мелочах». При этом виза Кипра не дает права посещать другие страны. «Ужесточение визовых процедур, разумеется, негативно скажется на турпотоке на Кипр, однако и сейчас направление очень далеко от показателей турпотока, который был во время прямого авиасообщения с островом», — подчеркнули в Space Travel.

На данный момент у россиян не так много возможностей попасть на Кипр. Транзит через Стамбул полностью исключен в связи с отсутствием авиасообщения, а рейсы из Дубая и Дохи выполняются в ограниченном количестве, отмечают в туроператоре. Наиболее популярным вариантом остается транзит через Ереван, однако он не может обеспечить значимый турпоток.