Россиянам перекрывают все пути на Кипр
Россиянам станет сложнее получить визу Кипра из-за ужесточения властями республики требований к заявителям. Это следует из документа, который консульство Кипра разослало российским туроператорам.
Среди основных нововведений — увеличение срока рассмотрения прошения на визу, которое должно быть подано не менее чем за 15 дней до въезда в страну, тогда как раньше документы могли принять за три–четыре дня до выезда и успеть при этом выпустить визу, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Также, согласно документу, теперь консульским работникам необходимо будет предоставлять выписку из Социального фонда России за последние десять лет, выписки с банковских счетов с операциями за три месяца и сведения о зарплате за шесть месяцев (раньше нужно было за месяц). Помимо этого, для получения визы Кипра понадобится предоставить все страницы российского паспорта с отметками, хотя ранее было достаточно только титульной страницы и страницы с пропиской.
Изменились и требования к спонсорскому письму — теперь в нем нужно сообщать больше деталей, включая пункт назначения, сроки визита и подробное указание расходов, которые покрывает спонсор.
Туроператор Space Travel сравнил новые визовые требования Кипра с «шенгенскими», отметив, что отличия «есть только в мелочах». При этом виза Кипра не дает права посещать другие страны. «Ужесточение визовых процедур, разумеется, негативно скажется на турпотоке на Кипр, однако и сейчас направление очень далеко от показателей турпотока, который был во время прямого авиасообщения с островом», — подчеркнули в Space Travel.
На данный момент у россиян не так много возможностей попасть на Кипр. Транзит через Стамбул полностью исключен в связи с отсутствием авиасообщения, а рейсы из Дубая и Дохи выполняются в ограниченном количестве, отмечают в туроператоре. Наиболее популярным вариантом остается транзит через Ереван, однако он не может обеспечить значимый турпоток.