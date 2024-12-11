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Русские в 2 километрах от стратегического города

В Турции призвали лишить всех сирийцев гражданства

14:00 1529

Оппозиционная Хорошая партия обратилась в Высший административный суд Турции с прошением аннулировать гражданство республики для получивших его ранее почти 240 тыс. сирийцев. Об этом сообщил лидер партии Мюсават Дервишоглу в эфире телеканала Halk TV.

«(Президент Сирии Башар) Асад ушел, нашему гостеприимству тоже пришел конец. Необходимо аннулировать турецкое гражданство, которое ранее получили 238 тыс. сирийцев», - сказал политик.

Выступая в парламенте, Дервишоглу сообщал, что предложение Хорошей партии заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение на родину сирийских беженцев в первые шесть месяцев 2025 года, и с 1 июля на основании имеющихся у правительства полномочий аннулировать статус всех находящихся под временной защитой в Турции сирийцев.

По данным МВД Турции, на территории республики находятся чуть более 2,9 млн сирийских беженцев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев. Глава МИД Турции Хакан Фидан со своей стороны говорил, что в Анкаре будут прилагать усилия для безопасного возвращения в Сирию беженцев, которые покинули ее с 2011 года.

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