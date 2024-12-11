ЕС намерен перестать говорить и начать действовать

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что новые лидеры институтов ЕС намерены перейти от слов к действиям в отношении ситуации в Грузии. Он подчеркнул, что 16 декабря Совет ЕС по иностранным делам и европейские лидеры на заседании Европейского совета обсудят события в Грузии.

«Мы в ЕС очень обеспокоены происходящим в Грузии. Ведутся переговоры о согласовании конкретных мер, включая санкции и возможное приостановление безвизового режима для отдельных категорий граждан. Мы не стремимся наказать грузинский народ, а хотим послать властям сигнал о неприемлемости их действий», — отметил Герчинский.