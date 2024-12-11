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Цифровая грамотность: Hertie School обучает азербайджанских чиновников

14:14 552

В рамках инициативы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) состоялась стратегическая сессия по цифровой трансформации государственного сектора, являющаяся частью программы «Цифровая академия для руководителей».

В новой сессии тренингов приняли участие около 60 руководителей, включая заместителей министров и советников из 44 государственных учреждений.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов выступил с приветственной речью, отметив, что программа обучения «Цифровая академия» является важным шагом на пути формирования цифрового будущего страны: «Эти тренинги усиливают координацию между государственными учреждениями и таким образом вносят значительный вклад в формирование нового видения приоритетов цифровой трансформации в государственном секторе».

Далее заместитель председателя İRİA Шахин Алиев представил концепцию цифрового развития Азербайджана на 2025–2027 годы (RİK - Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası). В ходе презентации были подробно освещены ключевые показатели, определяющие деятельность в направлениях цифрового правительства, общества и бизнеса, составляющих основу цифрового развития в стране. Участники тренинга были ознакомлены с целевыми показателями, мероприятиями и проектами, реализуемыми на основе концепции RİK, а также проинформированы о статусе реализации согласованных с различными государственными структурами Дорожных карт цифровизации.

Обучение в рамках текущей сессии «Цифровой академии» проводилось с участием экспертов ведущей немецкой школы общественной политики — Hertie School. В частности, на интерактивных сессиях с Гердом Хаммершмидтом, основателем и директором Центра цифрового управления и магистерской программы по государственному управлению Hertie School, а также с другими экспертами состоялся всесторонний обмен мнениями о новых тенденциях в цифровой трансформации, успешных примерах из различных стран и вызовах, с которыми они сталкиваются. Эксперты в своих выступлениях подчеркнули эффективность цифровой трансформации в государственном управлении и ее значимость для повышения конкурентоспособности стран.

Следует отметить, что новая программа тренингов «Цифровой академии», проводимая с ноября 2023 года, ориентирована на руководителей государственных структур. В ходе сессий обсуждаются долгосрочные тенденции цифрового развития, соответствующие приоритетам правительства Азербайджана, а также анализируются примеры из Европы и Ближнего Востока. В рамках программы в ближайшие месяцы планируются поездки в партнерские организации, расположенные в Саудовской Аравии, Сингапуре и Германии, для ознакомления с опытом цифровой трансформации государственного сектора этих стран.

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