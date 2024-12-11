Цифровая грамотность: Hertie School обучает азербайджанских чиновников

В рамках инициативы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) состоялась стратегическая сессия по цифровой трансформации государственного сектора, являющаяся частью программы «Цифровая академия для руководителей». В новой сессии тренингов приняли участие около 60 руководителей, включая заместителей министров и советников из 44 государственных учреждений.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов выступил с приветственной речью, отметив, что программа обучения «Цифровая академия» является важным шагом на пути формирования цифрового будущего страны: «Эти тренинги усиливают координацию между государственными учреждениями и таким образом вносят значительный вклад в формирование нового видения приоритетов цифровой трансформации в государственном секторе». Далее заместитель председателя İRİA Шахин Алиев представил концепцию цифрового развития Азербайджана на 2025–2027 годы (RİK - Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası). В ходе презентации были подробно освещены ключевые показатели, определяющие деятельность в направлениях цифрового правительства, общества и бизнеса, составляющих основу цифрового развития в стране. Участники тренинга были ознакомлены с целевыми показателями, мероприятиями и проектами, реализуемыми на основе концепции RİK, а также проинформированы о статусе реализации согласованных с различными государственными структурами Дорожных карт цифровизации.