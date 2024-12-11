Турецкий генерал в Баку

Согласно сообщению оборонного ведомства, сначала турецкая делегация посетила могилы общенационального лидер Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венки и цветы, почтена их память.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с командующим ВВС Турецкой Республики генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.

Закир Гасанов проинформировал турецкую делегацию о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе, подчеркнув негативное влияние перевооружения Армении на сохранение мира и стабильности в регионе. Министр подчеркнул важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, З.Дж.Кадыоглу отметил высокий уровень военных связей, направленных на расширение взаимного обмена опытом между двумя странами.