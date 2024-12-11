Турецкий генерал в Баку
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с командующим ВВС Турецкой Республики генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.
Согласно сообщению оборонного ведомства, сначала турецкая делегация посетила могилы общенационального лидер Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венки и цветы, почтена их память.
Закир Гасанов проинформировал турецкую делегацию о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе, подчеркнув негативное влияние перевооружения Армении на сохранение мира и стабильности в регионе. Министр подчеркнул важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.
Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, З.Дж.Кадыоглу отметил высокий уровень военных связей, направленных на расширение взаимного обмена опытом между двумя странами.
На встрече были отмечены положительные результаты продолжающегося в течение 15 лет азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.
Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай встретились с турецкой делегацией, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества, отмечена важность проведения совместных учений с целью обмена опытом, обеспечения слаженности войск.
В рамках визита турецкие представители посетили штаб Военно-воздушных сил.