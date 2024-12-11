А кому достанется наркоимперия Асадов?

Финансовые и наркоимперии на пустом месте не возникают. И в никуда не исчезают. Но в многочисленных комментариях о ситуации в Сирии, которыми сейчас заполнены сайты и первые страницы масс-медиа, обсуждают все что угодно – кроме вопроса о дальнейшей судьбе «каптагоновой империи» клана Башара Асада и его союзников, прибыль от которой в последние годы составляла от 10 до 11 миллиардов (!) долларов в год. И это еще по самым скромным оценкам. И что странно – умолчание и игнорирование этой темы – это какой-то устоявшийся тренд в международных масс-медиа и «экспертном сообществе». То же самое было и с судьбой финансовой империи ХАМАС, все упоминания о которой прекратились после того, как Израиль их «победил». И про финансовую и наркоимперию движения «Хезболла», еще более крупную разветвленную по всему миру.

Так сейчас и в Сирии. Все ограничивается прекраснодушными заявлениями незамутненного оптимизма. Вроде этого: «Драматический крах более чем 50-летнего баасистского режима в Сирии, последовавший за молниеносным наступлением повстанцев, длившимся менее двух недель, как ожидается, положит конец торговле каптагоном». Ага, сейчас. Мечтайте. Финансовые наркоимперии просто так не исчезают. Прежде всего, потому что глубоко интегрированы в серую часть мировой экономики и вовлекли в свою деятельность десятки тысяч людей, которые за сотрудничество с ними получают свой кусочек лепешки с сыром и маслом, а то и мясо в плове. Далее. Любая подобная империя – это сотни горизонтальных связей поставщиков с оптовыми покупателями, таможнями и чиновниками и так далее и тому подобное. И, наконец, это сверхприбыль: в Сирии производство одной таблетки каптагона стоит несколько центов, а в Эр-Рияде она будет стоить уже 25 долларов.

Кто же будучи в здравом уме согласится, чтобы такая маржа, такой финансовый, организационный и логистический ресурс канул в никуда или вообще исчез. Даже если он будет сейчас переформатироваться, менять владельцев, а частично вообще будет разрушен – все равно прибыли от этого бизнеса будут оставаться гигантскими. А он будет представлять собою ценнейший актив, долю в котором захотят приобрести многие – от спецслужб до политиков. Потому как даже небольшая доля в нем в одночасье превращает их в обладателей из малозначимых фигур в современных Гарунов аль-Рашидов. Поэтому никуда она не исчезнет – она просто изменится. И, боюсь, эти изменения в среднесрочной перспективе приведут только к ее увеличению. Совершенно очевидно, что прежним ее владельцам, клану Асада, ее не вернут ни при каких обстоятельствах. ХТШ от этого актива откажется, поскольку случись обратное, их отношения с саудитами и Эмиратами, которые долгие годы безуспешно добивались от асадовского Дамаска закончить с этим бизнесом, существенно осложнятся. А это потенциальные инвесторы, которых новой Сирии ну просто нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Но, еще раз повторюсь, в сирийской лоскутной оппозиции достаточно игроков, которые захотят приобрести этот ресурс в личное пользование. Ведь технологии производства каптагона полностью отработаны, а оборудование для такого производства в стране есть и, что примечательно, достаточно компактное. По большому счету, цех можно смонтировать в любом достаточно просторном ангаре и никто его обычным путем отследить не сможет.