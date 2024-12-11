Си Цзиньпин получил «личное послание» Путина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и передал китайскому лидеру «личное послание» от президента РФ Владимира Путина.
Переговоры проходят в рамках двухдневного рабочего визита Медведева в Китай. Как ожидается, они обсудят реализацию договоренностей между странами.
В предыдущий раз Дмитрий Медведев посещал Китай в декабре 2022 года. Тогда он также встретился с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента России Владимира Путина.