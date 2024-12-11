В Донецкой области Украины несколько сел с названием Заря. Минобороны России, вероятно, отчитывается о захвате села на кураховском направлении близ сел Солнцевка и Вознесенка. О взятии последнего ведомство отчиталось 14 ноября.

Все три села расположены вблизи Кураховского водохранилища (к северу от него), на левом берегу которого находится один из крупнейших опорных пунктов ВСУ в регионе — город Курахово.

Минобороны России за последние два месяца сообщило о взятии ряда населенных пунктов в непосредственной близости от Курахово. Так, российскими войсками были заняты села Кураховка и Волченка к востоку от города. К югу российские войска заняли Парасковиевку, Новоукраинку и Шахтерское, к северу — село Измайловка и город Горняк.