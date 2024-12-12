Проклятая Америка: равнение не на Навального, а на Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп сегодня назван журналом Time Человеком года. Большая честь, что и говорить, хотя он не первый добился этого из президентов США. 13 из них также фигурировали на обложке журнала в минувшие годы. В этом году в шорт-листе фигурировали кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, небезызвестный Илон Маск, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, а также Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального. В минувшие годы журналом были отмечены Никита Хрущев, Михаил Горбачев и Владимир Путин. Трамп впервые заслужил эти почести журнала в 2016 году, когда он выиграл свои первые президентские выборы. Правда, еще за семь лет до этого Time уже помещал его на обложку, но исключительно в предварительном порядке. Тогда эта обложка была выставлена на стендах во всех гольф-клубах Трампа, но тот номер журнала так и не вышел.

Беспримерный нарцисс, Дональд Трамп, всегда сильно переживал, когда избирали не его главной персоной человечества. Как вспоминает CNN, он негодовал, когда Time в 2011 году выбрал анонимного «Протестующего», имея в виду так называемую «Арабскую весну». На следующий год он изрыгал из себя проклятия в адрес журнала, когда тот не включил его в сотню самых влиятельных политиков года. В 2013 году Трамп заявил, что «Time скоро умрет» так же, как и его недавний конкурент Newsweek. В 2015 году, когда Time избрал Ангелу Меркель, он написал: «Эта женщина разорила Германию». А после этого добавил: «Но меня они никогда не выберут. Это очень плохой список». Трамп с тех пор стал не первым, кого Time назвал Персоной года дважды. До этого за 25 лет такими его героями были Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама. В минувшем году выбор был сделан в пользу певицы Тэйлор Свифт, а в 2022 году эту честь заслужил Владимир Зеленский. Многие из лауреатов Time вызывали недоумение и сильную критику. В 1938 года журнал назвал Персоной года Адольфа Гитлера. А уже через год тот развязал Вторую мировую войну. Редакционный совет журнала всегда предупреждал, что он выбирает людей, которые в минувшие 12 месяцев оказали наибольшее влияние на мир, независимо от того, были ли они негодяями или праведниками. В случае с Трампом журнал пишет, что такой личностью с мегавлиянием на человечество был в 2024 году Дональд Трамп, но не ясно, «будет ли это (всему человечеству) во благо или во вред».

Трамп, безусловно, был наиболее обсуждаемой личностью в США и во всем мире. Он заслужил «честь» быть первым президентом США, которого обвинили в уголовном преступлении. Напомним, это было связано с процессом в Нью-Йорке по делу о взятке в 130 тысяч долларов, которую он дал порноактрисе Сторми Дэниэлс, чтобы та молчала об их интимной связи, а потом подделал финансовые документы, чтобы об этих «порноденьгах» никто не узнал. Трампа в этом году ждали четыре уголовных процесса. Сейчас два из них федерального уровня - о подстрекательстве к мятежу в январе 2021 года, когда он проиграл выборы, но не хотел этого признавать, а также о преступном хранении секретных документов в его флоридской резиденции - были прекращены. Причина - победа Трампа на выборах и необходимость чтить волю народа. Единственным процессом, который закончился вердиктом присяжных, являлось дело о взятке порноактрисе. На судью Хуана Мерчана было оказано невероятное давление, чтобы и он отказался выносить приговор. И если бы и этот процесс спустили в унитаз, это стало бы беспрецедентным позором американской Фемиды, ведь Трампа признали виновным все 12 присяжных, и оставить без приговора было никак нельзя.