Проклятая Америка: равнение не на Навального, а на Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп сегодня назван журналом Time Человеком года. Большая честь, что и говорить, хотя он не первый добился этого из президентов США. 13 из них также фигурировали на обложке журнала в минувшие годы.
В этом году в шорт-листе фигурировали кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, небезызвестный Илон Маск, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, а также Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального. В минувшие годы журналом были отмечены Никита Хрущев, Михаил Горбачев и Владимир Путин.
Трамп впервые заслужил эти почести журнала в 2016 году, когда он выиграл свои первые президентские выборы. Правда, еще за семь лет до этого Time уже помещал его на обложку, но исключительно в предварительном порядке. Тогда эта обложка была выставлена на стендах во всех гольф-клубах Трампа, но тот номер журнала так и не вышел.
Беспримерный нарцисс, Дональд Трамп, всегда сильно переживал, когда избирали не его главной персоной человечества. Как вспоминает CNN, он негодовал, когда Time в 2011 году выбрал анонимного «Протестующего», имея в виду так называемую «Арабскую весну». На следующий год он изрыгал из себя проклятия в адрес журнала, когда тот не включил его в сотню самых влиятельных политиков года. В 2013 году Трамп заявил, что «Time скоро умрет» так же, как и его недавний конкурент Newsweek. В 2015 году, когда Time избрал Ангелу Меркель, он написал: «Эта женщина разорила Германию». А после этого добавил: «Но меня они никогда не выберут. Это очень плохой список».
Трамп с тех пор стал не первым, кого Time назвал Персоной года дважды. До этого за 25 лет такими его героями были Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама.
В минувшем году выбор был сделан в пользу певицы Тэйлор Свифт, а в 2022 году эту честь заслужил Владимир Зеленский.
Многие из лауреатов Time вызывали недоумение и сильную критику. В 1938 года журнал назвал Персоной года Адольфа Гитлера. А уже через год тот развязал Вторую мировую войну. Редакционный совет журнала всегда предупреждал, что он выбирает людей, которые в минувшие 12 месяцев оказали наибольшее влияние на мир, независимо от того, были ли они негодяями или праведниками. В случае с Трампом журнал пишет, что такой личностью с мегавлиянием на человечество был в 2024 году Дональд Трамп, но не ясно, «будет ли это (всему человечеству) во благо или во вред».
Трамп, безусловно, был наиболее обсуждаемой личностью в США и во всем мире. Он заслужил «честь» быть первым президентом США, которого обвинили в уголовном преступлении. Напомним, это было связано с процессом в Нью-Йорке по делу о взятке в 130 тысяч долларов, которую он дал порноактрисе Сторми Дэниэлс, чтобы та молчала об их интимной связи, а потом подделал финансовые документы, чтобы об этих «порноденьгах» никто не узнал.
Трампа в этом году ждали четыре уголовных процесса. Сейчас два из них федерального уровня - о подстрекательстве к мятежу в январе 2021 года, когда он проиграл выборы, но не хотел этого признавать, а также о преступном хранении секретных документов в его флоридской резиденции - были прекращены. Причина - победа Трампа на выборах и необходимость чтить волю народа.
Единственным процессом, который закончился вердиктом присяжных, являлось дело о взятке порноактрисе. На судью Хуана Мерчана было оказано невероятное давление, чтобы и он отказался выносить приговор. И если бы и этот процесс спустили в унитаз, это стало бы беспрецедентным позором американской Фемиды, ведь Трампа признали виновным все 12 присяжных, и оставить без приговора было никак нельзя.
Такого даже Америка позволить себе не могла. За день до объявления журнала Time окружной прокурор Манхэттена Эйлвин Брагг объявил, что дело не будет прекращено из-за победы Трампа на выборах. Правда, сейчас обсуждается вовсе фантастический сценарий, чтобы Трамп предстал перед судом через четыре года, по окончании своих президентских полномочий.
Я бы предложил журналу Time не заморачиваться и избирать Дональда Трампа Персоной года до конца его жизни. Ведь уже ясно, что все оставшиеся годы он будет оказывать наибольшее влияние на человечество. А одновременно, поскольку суд в Нью-Йорке еще продолжается, дать ему титул «альфа-самца» десятилетия. Ну и, конечно, следует его наградить орденом за то, что он еще до инаугурации сделал Америку великой.