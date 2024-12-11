Украина отказалась говорить с Россией

Украина в данный момент не готова к переговорам с Россией, Киев должен быть сильным, чтобы говорить с Москвой на равных. Об этом заявил глава Офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканалов RTL и NTV заявил, что переговоры с Россией требуют общей и скоординированной позиции. По его словам, переговоры с Россией могут проводиться только в соответствии с уставом ООН и нормами международного права.