Россия и Индия заключили крупнейшую нефтяную сделку

Соглашение, отгрузки в рамках которого будут равны почти 0,5% от поставок нефти на мировой рынок и стоимостью около $13 миллиардов в год по сегодняшним ценам, еще больше укрепит энергетические отношения между Россией и Индией, несмотря на санкции Запада против Москвы. Сделка предшествует запланированному на начало следующего года визиту президента РФ Владимира Путина в Индию.

Российская Роснефть и индийский нефтепереработчик Reliance Industries заключили десятилетний контракт на поставку нефти и мазута общим объемом около 500 000 баррелей в сутки, это стало крупнейшей за всю историю российско-индийской энергетической сделкой, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По оценке Reuters, в этом году Индия стала крупнейшим покупателем морских партий российской нефти с объемом около 1,8-2,0 миллиона баррелей в сутки — более трети индийского импорта сырья. Индийские НПЗ приобретают нефть из РФ, поскольку она дешевле конкурирующих сортов как минимум на $3–$4 за баррель. Увеличив закупки российской нефти, Индия сократила объемы поставок с Ближнего Востока.

По условиям новой сделки Роснефть будет поставлять 20–21 партию Aframax (около 80 000-100 000 тонн) в месяц различных сортов нефти и три партии по 100 000 тонн мазута для крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, сообщили источники.

Reliance отказался комментировать коммерческие соглашения, сославшись на их конфиденциальность. Роснефть не ответила на запрос о комментарии.

Новая сделка между Роснефтью и Reliance обсуждалась и была одобрена на заседании совета директоров Роснефти в ноябре, уточнили два источника. Поставки начнутся с января и будут продолжаться в течение десяти лет с возможностью продления периода еще на десять лет, сообщили источники. Цена на сорта нефти, поставляемые в рамках сделки, будет определяться к бенчмарку Dubai ежегодно, добавили они. Большая часть поставок будет представлена сортом Urals, который пользуется наибольшей популярностью у индийских НПЗ, и будет продаваться со скидкой около $3 за баррель к Dubai в 2025 году, говорят источники.