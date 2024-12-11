USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6079
Подписаться на уведомления
Русские в 2 километрах от стратегического города
Новость дня
Русские в 2 километрах от стратегического города

Россия и Индия заключили крупнейшую нефтяную сделку

14:48 1142

Российская Роснефть и индийский нефтепереработчик Reliance Industries заключили десятилетний контракт на поставку нефти и мазута общим объемом около 500 000 баррелей в сутки, это стало крупнейшей за всю историю российско-индийской энергетической сделкой, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Соглашение, отгрузки в рамках которого будут равны почти 0,5% от поставок нефти на мировой рынок и стоимостью около $13 миллиардов в год по сегодняшним ценам, еще больше укрепит энергетические отношения между Россией и Индией, несмотря на санкции Запада против Москвы. Сделка предшествует запланированному на начало следующего года визиту президента РФ Владимира Путина в Индию.

По оценке Reuters, в этом году Индия стала крупнейшим покупателем морских партий российской нефти с объемом около 1,8-2,0 миллиона баррелей в сутки — более трети индийского импорта сырья. Индийские НПЗ приобретают нефть из РФ, поскольку она дешевле конкурирующих сортов как минимум на $3–$4 за баррель. Увеличив закупки российской нефти, Индия сократила объемы поставок с Ближнего Востока.

По условиям новой сделки Роснефть будет поставлять 20–21 партию Aframax (около 80 000-100 000 тонн) в месяц различных сортов нефти и три партии по 100 000 тонн мазута для крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, сообщили источники.

Reliance отказался комментировать коммерческие соглашения, сославшись на их конфиденциальность. Роснефть не ответила на запрос о комментарии.

Новая сделка между Роснефтью и Reliance обсуждалась и была одобрена на заседании совета директоров Роснефти в ноябре, уточнили два источника. Поставки начнутся с января и будут продолжаться в течение десяти лет с возможностью продления периода еще на десять лет, сообщили источники. Цена на сорта нефти, поставляемые в рамках сделки, будет определяться к бенчмарку Dubai ежегодно, добавили они. Большая часть поставок будет представлена сортом Urals, который пользуется наибольшей популярностью у индийских НПЗ, и будет продаваться со скидкой около $3 за баррель к Dubai в 2025 году, говорят источники.

А кому достанется наркоимперия Асадов?
А кому достанется наркоимперия Асадов? главный вопрос
14:27 2347
Тихо, граждане, Трамп думает
Тихо, граждане, Трамп думает наша корреспонденция
04:00 6589
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали… о наших проблемах
12:51 3420
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!"
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!" прямой эфир
00:00 8535
Кобахидзе уходит?
Кобахидзе уходит?
13:27 3948
Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий
12:25 4026
Государство под названием «серая зона»
Государство под названием «серая зона» новый мир; все еще актуально
11 декабря 2024, 21:54 6906
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
12:42 3416
Франция и Армения заключили новую военную сделку
Франция и Армения заключили новую военную сделку наш комментарий
11:37 4314
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации; все еще актуально
11 декабря 2024, 19:57 8610
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера фото
12:09 1625

ЭТО ВАЖНО

А кому достанется наркоимперия Асадов?
А кому достанется наркоимперия Асадов? главный вопрос
14:27 2347
Тихо, граждане, Трамп думает
Тихо, граждане, Трамп думает наша корреспонденция
04:00 6589
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали… о наших проблемах
12:51 3420
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!"
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!" прямой эфир
00:00 8535
Кобахидзе уходит?
Кобахидзе уходит?
13:27 3948
Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий
12:25 4026
Государство под названием «серая зона»
Государство под названием «серая зона» новый мир; все еще актуально
11 декабря 2024, 21:54 6906
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
12:42 3416
Франция и Армения заключили новую военную сделку
Франция и Армения заключили новую военную сделку наш комментарий
11:37 4314
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации; все еще актуально
11 декабря 2024, 19:57 8610
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера фото
12:09 1625
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться