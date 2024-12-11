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Русские в 2 километрах от стратегического города
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Русские в 2 километрах от стратегического города

«Российская армия капитулировала в Сирии. И не сможет взять стратегические города в Украине»

известный политолог Дмитрий Орешкин комментирует для haqqin.az
Беседовал Ага Гасымлы, собкор
14:55 2015

«Падение режима Башара Асада в Сирии привело к болезненным репутационным потерям России как государства и Владимира Путина как его лидера, - сказал в интервью haqqin.az известный российский политолог Дмитрий Орешкин, анализируя взаимосвязь событий в Сирии и войны в Украине. - Ведь до бегства Асада президент Российской Федерации позиционировал Россию в вопросах обеспечения политической безопасности как реальную военную альтернативу Западу».

По словам Орешкина, изначально было понятно, что в экономическом, демографическом, культурном и социальном направлениях путинская Россия не может быть более привлекательным вариантом, чем Европейский союз.

«Именно поэтому Украина, Молдова, другие страны бывшего СССР ориентируются на европейские ценности, - считает политолог. - Российская Федерация с ее двумя процентами мирового ВВП вчистую проигрывает Западу геополитическую конкуренцию. Но Путин хотел компенсации по советскому образцу. Дескать, зато мы самые сильные в военном отношении. И в этом смысле он был очень доволен, когда в 2016 году военная эскалация в Сирии привела к созданию российских военных баз Тартусе и Хмеймиме. В декабре 2017 года Путин даже специально прилетел в Хмеймим для открытия новой базы, где во всеуслышание заявил, что если террористы поднимут здесь голову, то получат такой удар, которого в жизни не видели.

Асад проиграл и был вынужден бежать из страны. Соответственно, все те, кто на этом глобальном Юге ориентировался и делал ставку на Путина, сегодня понимают, что Кремль ровным счетом ничего не гарантирует

С той поры прошло семь лет, и вот уже россиянам пришлось уходить из Сирии столь же непотребно, как американцы из Афганистана. Пожалуй, у американцев это выглядело и вовсе безрадостно, поскольку Путин все еще надеется сохранить в Сирии свои военные базы и решить этот вопрос дипломатическим путем. Тем не менее, пользуясь терминологией президента РФ, весь так называемый глобальный Юг понял, что, вопреки публичным заверениям, Россия не является надежным гарантом военной безопасности.

Понятно, что безопасность режима Башара Асада обеспечивалась, главным образом, за счет тридцати самолетов российских ВКС, тяжелого вооружения, а также при поддержке живой силы со стороны Ирана и отчасти иранской военной техники. Но на поверку эта поддержка оказалась совершенно неэффективной. Асад проиграл и был вынужден бежать из страны. Соответственно, все те, кто на этом глобальном Юге ориентировался и делал ставку на Путина, сегодня понимают, что Кремль ровным счетом ничего не гарантирует».

И в этом плане, по мнению Орешкина, репутационный ущерб, нанесенный РФ бегством Башара Асада, чрезвычайно серьезен.

«Это прежде всего касается ущерба путинской модели гарантии безопасности для африканских, азиатских и прочих режимов, многие из которых являются частично или полностью авторитарными», - считает политолог.

«Неважно, хороший или плохой режим берет под свою защиту Москва, важны гарантии обеспечения сохранности власти. Но, как мы видим, Кремль не смог это сделать в Сирии и во многих других местах. И это серьезная проблема для Путина. - отметил Дмитрий Орешкин. - Вторая же проблема Кремля, связанная с сирийскими событиями, - это, конечно же, сокрушительный обвал престижа российского оружия, которое до войны в Украине покупало подавляющее большинство развивающихся стран. Я помню, что до вторжения в Украину российский ВПК хвастал, что продает оружие до 15 миллиардов долларов в год. Его исправно покупали в Индии, Африке, Латинской Америке и немного в странах Азии. Но сейчас потенциальные покупатели видят, что российское оружие не обеспечило победу Асаду. Более того, оно не обеспечивает победу России в Украине. Поэтому Путин вынужден пользоваться дронами, ракетами и снарядами, произведенными в Иране и КНДР. И это стало важным фактором потери Кремлем своего военного престижа.

По мнению Орешкина, репутационный ущерб, нанесенный России бегством Башара Асада, чрезвычайно серьезен

В отличие от стран Запада, Россия не может опираться на сколько-нибудь серьезные экономические достижения, которых, по существу, нет. Отсюда и оптимистичный настрой Путина при выпячивании военных достижений России, которые после провала в Сирии и затянувшейся на три года войны с Украиной выглядят более чем сомнительно. Хотя кремлевская пропаганда будет по-прежнему выдавать это за победу российского оружия. Это, кстати, чисто российская традиция - называть проигрыши победой. Так было в финской войне 1939 года, когда советское руководство, замахнувшись на создание Финской народной пролетарской Республики во главе с Отто Куусиненом, даже создало правительство и уверяло советский народ, что в Финляндии идет гражданская война между восставшим пролетариатом и буржуазным правительством, в результате которой последнее вскоре рухнет, а Финляндия вольется в братскую семью советских социалистических республик.

Как известно, ничего такого в помине не было, зато через три месяца кровопролитной зимней войны, закончившейся разгромом советской армии, Сталин объявил, что Советский Союз победил Финляндию, что финны встали на колени и приняли условия Кремля, а задачу отодвинуть от Ленинграда советско-финскую границу на 30-50 километров советская армия доблестно выполнила. Поверьте, с войной в Украине будет то же самое. То есть на чем Трамп заставит Путина остановиться, то и будет провозглашено победой России. В отношении современной российской власти такой финал полностью предсказуем…»

Российский эксперт считает, что в Сирии роль Путина как одного из глобальных лидеров в значительной степени оказалась фейком.

Через три месяца кровопролитной зимней войны, закончившейся разгромом советской армии, Сталин объявил, что Советский Союз победил Финляндию, что финны встали на колени и приняли условия Кремля

«Сейчас главная цель Путина – с достоинством выйти из украинской западни, в которую он сам себя загнал. Чего пока не получается. Вспомним хотя бы оккупацию Вооруженными силами Украины Курской области, где они вот уже полгода удерживают российские территории. Да, в последние месяцы какие-то территории россияне отбили, но туда были брошены все ресурсы, привлечены даже северокорейские оружие и солдаты. В результате, бросив в Украину все силы, Путин не смог удержать Сирию. – говорит политолог. - Ведь когда кризис в этой стране только начался, Башар Асад первым делом полетел за помощью в Москву, где ему ничего не дали, поскольку дать было нечего – все брошено в Украину, где ничего похожего на победу у России пока не получается. Захват украинских поселков, семихаток и еще чего-то подобного – совсем не то, что можно называть военной победой. Той, которую мы только что увидели в Сирии, где рухнул режим, существовавший 54 года, где армия прекратила сопротивление и сдала все военные базы, крепости, склады и так далее».

Политолог отмечает, что в последние дни прослеживаются тщетные попытки Москвы каким-то образом «нарисовать» себе победу.

«Обратите внимание, шеф Службы внешней разведки РФ Нарышкин сказал, что киевский режим обречен, нелегитимен и неспособен к переговорам, - отметил Орешкин. - Знаете, как следует понимать эти слова? Что начало переговоров, которые Дональд Трамп навяжет продолжающей упорное сопротивление Украине, российская элита представит как убедительную победу Москвы. То есть Владимир Путин якобы вынудил полностью недоговороспособного президента Зеленского признать слабость Украины и сесть за стол переговоров».

Вторая же проблема Кремля, связанная с сирийскими событиями, – это, конечно же, сокрушительный обвал престижа российского оружия, которое до войны в Украине покупало подавляющее большинство развивающихся стран

По мнению Орешкина, военное вторжение России в Украину выдыхается, а у Москвы не хватает ресурсов, чтобы захватить правобережье Днепра, вернуть Херсон, не говоря уже о возможности взять Киев.

«Вопрос в том, на какой линии раздела будут в итоге остановлены боевые действия, - считает российский политолог. - Война привела к взаимному выдыханию сторон. Для Путина это, конечно же, выглядит хуже, чем для Украины, поскольку Киев не выбирал вариант войны, а был вынужден обороняться. Не говоря уже о том, что у России перед ВСУ было как минимум пятикратное военное преимущество, которое она так и не смогла реализовать.

Впрочем, как я уже говорил, любой итог войны российская пропаганда преподнесет как победу Москвы. Причем поверит в эту сказку только российское общество. В то время, когда весь мир видит, как российская армия капитулировала в Сирии и ничего не может сделать в Украине».

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