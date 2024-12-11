Пашинян заявил, что мерзнет вместе с семьей

«Здания правительственной резиденции никогда не бывают теплыми: с приходом зимы их обитатели мерзнут. Хоть из Иджевана (малая родина Пашиняна) дровяную печку привози с трубой, дымящей из окна. Но проблема не в этом: проблема в том, что газ расходуется, но в здании тепло не чувствуется. Мы можем терпеть холод, но в конце концов решаем включить (электрические) обогреватели, чтобы не мерзнуть. А газ все равно расходуется. И за это платят из госбюджета», - заявил Пашинян на заседании правительства, говоря о неэкономном использовании ресурсов.

По его словам, оплачивать эти расходы за счет личных средств невозможно, ни один личный бюджет не в состоянии покрыть коммуналку столь большой жилплощади.

Продолжая тему неэффективных государственных расходов, Пашинян отметил, что проблема есть и в правительственных офисах и залах. Он рассказал, что из своего кабинета через монитор может наблюдать за некоторыми залами правительства и однажды заметил, что в тех залах, куда днями никто не заходит, без толку горят огромные люстры.

«Я говорю коллегам, народ, зачем вы оставляете включенным свет? С этого момента начали выключать. Потом я с ужасом подумал, а сколько электроэнергии было потрачено впустую за эти 6,5 лет и до этого. Причина в том, что человек, который включает и выключает освещение, думает, ну это же государственные деньги, никто же не придет и не скажет: «Почему без толку включил?» Теперь давайте посчитаем, сколько зря потрачено средств из госбюджета. Если посчитать, то может выйти ужасающая цифра», - заявил он.

По убеждению Пашиняна, если правительство неэффективно тратит государственные средства, то и общество действует точно так же.