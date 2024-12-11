Руководство и сотрудники Госслужбы по мобилизации посетили могилу Гейдара Алиева
15:19 360
Глава Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов, руководящий состав, сотрудники аппарата и военнослужащие структурных подразделений, расположенных в Баку, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
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