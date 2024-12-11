Более 200 аварийных зданий выявили в Баку

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел анализ свыше 200 аварийных жилых зданий в Баку, заявил председатель Госкомитета Анар Гулиев.

«В Баку и в других городах есть большое число аварийных жилых зданий. Работа по их определению ведется на основе заключений Министерства по чрезвычайным ситуациям и обращений граждан. На сегодняшний день в соответствии с поручением Кабинета Министров Госкомитет провел анализ более 200 таких зданий, в которых имеется свыше 7000 квартир», – сообщил А.Гулиев.

Он отметил, что на текущий момент завершена инвентаризация примерно половины таких аварийных домов.