Пропавшего в 2012 году американца нашли в тюрьме Дамаска

Источник в переходном правительстве в Сирии сообщил об освобождении из тюрьмы американского гражданина, который исчез на территории арабской республики в 2012 году.

В заявлении, переданном телеканалом Al Hadath, говорится, что американец по имени Трэвис был обнаружен в тюрьме «Эз-Зиабия» на южной окраине Дамаска. Один из сирийских журналистов подтвердил, что его самочувствие оценивается как удовлетворительное.

Ранее было объявлено, что в «Эз-Зиабии» обнаружили американского репортера Остина Тайса, исчезнувшего в Сирии в 2012 году. Вашингтон обвинял власти арабской страны в похищении этого 30-летнего журналиста и еще нескольких граждан США. В Дамаске отвергали эти обвинения и утверждали, что американская администрация сама поощряла своих граждан к незаконному проникновению в Сирию и контактам с антиправительственными вооруженными формированиями. Тайс готовил репортажи из арабской республики для нескольких американских изданий, включая газеты The Washington Post и The Wall Street Journal. Тайс, который ранее служил в Корпусе морской пехоты США, пропал из вида в 2012 году. По одной из версий, он был задержан сирийскими властями на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ.