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Новые обвинения Имрану Хану

15:45 403

Специальный суд Исламабада предъявил новые обвинения в коррупции экс-премьеру страны Имрану Хану и его супруге Бушре Биби. Они связаны с сокрытием доходов от продажи ценных подарков, полученных от иностранных лидеров, во время пребывания Хана, основателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС), у власти, сообщил телеканал Geo TV.

Имран Хан и Бушра Биби на суде

По его данным, речь идет о распоряжении ответственному сотруднику государственного хранилища «Тошахан» оценить и объявить стоимость набора ювелирных изделий. Эти украшения не были сданы в хранилище. Одна из ювелирных компаний продала 25 мая 2018 года ожерелье за €300 тыс. и серьги за €80 тыс. Информацию о цене браслета и кольца у компании получить не удалось.

Согласно документу, предъявленному в суде, «основатель ДЗС и Бушра Биби злоупотребили своими полномочиями». По заключению следствия, Хан не сдал в «Тошахан» 58 из 108 подарков, полученных за время премьерства».

Как сообщалось ранее, расследование касается предполагаемой незаконной продажи Ханом и его супругой иностранных подарков, в том числе 7 часов Graff и Rolex, а также 10 ювелирных изделий из бриллиантов и золота, которые, предположительно, были проданы ими, а не сданы в госхранилище.

Хан возглавлял Кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Он был арестован 9 мая 2023 года в Исламабаде по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда для отмывания денег. Заключение политика под стражу вызвало массовые протесты.

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