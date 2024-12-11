Громкое убийство в Москве

Источник УНИАН в Силах обороны Украины утверждает, что к его уничтожению может быть причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Шацкий работал в федеральном государственном предприятии «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс», которое является дочерним предприятием государственного холдинга по атомной энергии «Росатом».

По словам источника, Шацкий занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а коллеги считали его главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты.

По данным из открытых источников, КБ «Марс» РФ занимается модернизацией и производством систем управления разгонных ступеней и бортовых систем наведения для КБ «Радуга» по государственному оборонному заказу. КБ «Радуга» специализируется на разработке и производстве различных типов крылатых ракет.

Первым о гибели Шацкого сообщил российский журналист Александр Невзоров, заявивший, что операцию проводило Главное управление военной разведки (ГУР) Украины.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.