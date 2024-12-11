USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6079
Подписаться на уведомления
Русские в 2 километрах от стратегического города
Новость дня
Русские в 2 километрах от стратегического города

Сотрудники «Азерэнержи» и «Азеришыг» почтили память общенационального лидера

фото
16:07 93

12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим руководство и коллективы открытых акционерных обществ «Азерэнержи» и «Азеришыг» посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

А кому достанется наркоимперия Асадов?
А кому достанется наркоимперия Асадов? главный вопрос
14:27 2361
Тихо, граждане, Трамп думает
Тихо, граждане, Трамп думает наша корреспонденция
04:00 6594
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали… о наших проблемах
12:51 3433
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!"
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!" прямой эфир
00:00 8539
Кобахидзе уходит?
Кобахидзе уходит?
13:27 3964
Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий
12:25 4032
Государство под названием «серая зона»
Государство под названием «серая зона» новый мир; все еще актуально
11 декабря 2024, 21:54 6913
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
12:42 3425
Франция и Армения заключили новую военную сделку
Франция и Армения заключили новую военную сделку наш комментарий
11:37 4320
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации; все еще актуально
11 декабря 2024, 19:57 8615
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера фото
12:09 1629

ЭТО ВАЖНО

А кому достанется наркоимперия Асадов?
А кому достанется наркоимперия Асадов? главный вопрос
14:27 2361
Тихо, граждане, Трамп думает
Тихо, граждане, Трамп думает наша корреспонденция
04:00 6594
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали…
Уникальный шекинский лес вырубили и распродали… о наших проблемах
12:51 3433
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!"
Экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в эфире haqqin.az: "Израиль предупредил всех: ведите себя хорошо!" прямой эфир
00:00 8539
Кобахидзе уходит?
Кобахидзе уходит?
13:27 3964
Зачем Асаду российское гражданство
Зачем Асаду российское гражданство наш комментарий
12:25 4032
Государство под названием «серая зона»
Государство под названием «серая зона» новый мир; все еще актуально
11 декабря 2024, 21:54 6913
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
И Хикмет Гаджиев радуется падежу Асадов
12:42 3425
Франция и Армения заключили новую военную сделку
Франция и Армения заключили новую военную сделку наш комментарий
11:37 4320
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации; все еще актуально
11 декабря 2024, 19:57 8615
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера
Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память общенационального лидера фото
12:09 1629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться