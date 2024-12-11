Сотрудники «Азерэнержи» и «Азеришыг» почтили память общенационального лидера
16:07 93
12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим руководство и коллективы открытых акционерных обществ «Азерэнержи» и «Азеришыг» посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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