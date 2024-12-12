Сирия не испортила отношений России и Турции

Двусторонние отношения между Россией и Турцией идут своим чередом, несмотря на сирийский кризис, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Двусторонние отношения не прерываются, как вы знаете, мы ведем с Турцией диалог по всем вопросам», - ответил Грушко на вопрос журналистов, испортились ли российско-турецкие отношения в связи с сирийским кризисом.

Он напомнил, что недавно глава МИД Сергей Лавров встречался с турецким коллегой в Дохе: «Есть своя повестка дня, которая включает и Турцию, и мы будем продолжать обсуждать с ними все региональные проблемы».