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Русские в 2 километрах от стратегического города

Медведев поет дифирамбы Трампу

16:35 1536

Избранный президент США Дональд Трамп производит впечатление «талантливого» человека, который смог «положить на лопатки» своих политических противников. Об этом журналистам заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп - человек талантливый. Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду», - сказал Медведев.

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