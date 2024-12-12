Медведев поет дифирамбы Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп производит впечатление «талантливого» человека, который смог «положить на лопатки» своих политических противников. Об этом журналистам заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп - человек талантливый. Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду», - сказал Медведев.