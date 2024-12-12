Time назвал Трампа Человеком года

Всего на титул были номинированы десять человек. Помимо Трампа, это вице-президент США Камала Харрис, вступившая в борьбу за пост главы государства, после того как из гонки выбыл Джо Байден, и проигравшая Трампу; основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, бизнесмен-миллиардер, получивший место в новой администрации президента США; принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, у которой в этом году обнаружили рак и которая прошла курс химиотерапии; вдова Алексея Навального Юлия Навальная; премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху; глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл; американский комик и ведущий подкаста Джо Роган; первая в истории Мексики женщина-президент Клаудия Шейнбаум; глава Meta Марк Цукерберг.

В 2022 году звание досталось «духу Украины» и президенту страны Владимиру Зеленскому. В 2023-м Time выбрал персоной года американскую певицу Тейлор Свифт.

Time — американский журнал, выходящий с 1923 года. Общая аудитория издания на всех платформах превышала 100 млн человек по состоянию на март 2023 года.

С 1927-го журнал в декабрьском номере называет Человека года и выносит его фотографию на обложку. Кроме конкретной персоны это также может быть группа людей или понятие. Решение принимает редакция. В ней считают, что получивший титул оказал значительное влияние на мир за последние 12 месяцев — причем не обязательно позитивное. В разные годы на итоговую обложку попадали Махатма Ганди, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг, беби-бумеры, астронавты «Аполлона-8», персональный компьютер, Михаил Горбачев, Билл Клинтон, Джефф Безос, а также президент России Владимир Путин (2007).