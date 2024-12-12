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Предупреждение синоптиков: погода резко изменится

16:59 1952

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Апшероне с вечера 12 декабря и до утра 13 декабря ожидаются осадки, 14 декабря в некоторых местах полуострова дождь перейдет в мокрый снег.

12 декабря в северных и западных регионах Азербайджана прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивные. Нестабильная погода сохранится до полудня 14 декабря.

14 и 15 декабря в горных районах ночью и утром возможен гололед.

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