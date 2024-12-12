МИД Турции опроверг: Фидан и Калын в Анкаре
17:25 2351
Информация о прибытии главы МИД Турции Хакана Фидана и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына в Дамаск не соответствует действительности, сообщили в МИД Турции.
* * * 17:07
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын прибыли в Дамаск. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По сведениям его источников, Фидан и Калын находятся в сирийской столице в сопровождении официальной турецкой делегации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!