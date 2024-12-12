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МИД Турции опроверг: Фидан и Калын в Анкаре

обновлено 17:25
17:25 2351

Информация о прибытии главы МИД Турции Хакана Фидана и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына в Дамаск не соответствует действительности, сообщили в МИД Турции.

* * * 17:07

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын прибыли в Дамаск. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По сведениям его источников, Фидан и Калын находятся в сирийской столице в сопровождении официальной турецкой делегации. 

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