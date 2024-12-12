Медведев о свержении Асада: Сам виноват

«Внутреннее состояние дел зависело от администрации, от правительства бывшего президента Сирии, то есть от правительства Башара Асада. К сожалению, армия сирийская оказалась в этом плане недееспособной, и это, наверное, свидетельство тех просчетов, которые были допущены в ходе государственного управления», — сказал Медведев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Россия оказала «достаточно серьезную поддержку» режиму Асада, поскольку опасалась распада и фрагментации Сирии «по тому же сценарию, как в ряде других стран Ближнего Востока». Он напомнил, что при Асаде удавалось найти консенсус интересов суннитов, шиитов, алавитов, друзов и христиан, проживающих в стране. «Будет ли это возможно под руководством новых оппозиционных сил? Я очень сильно сомневаюсь», — заключил Медведев.

Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну 8 декабря. Это произошло менее чем через две недели после начала наступления сирийских повстанцев из провинции Идлиб, которые быстро дошли до столицы республики Дамаска. После бегства из Сирии Асад направился в Россию, которая «из соображений гуманитарного характера» предоставила ему убежище.