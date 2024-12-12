Трамп против ударов Украины по России американскими ATACMS

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за использование ракет американского производства для ударов по территории РФ в прошлом месяце. Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, которое в этом году объявило его Человеком года.

«Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже», — заявил политик.

Отвечая на вопрос, откажется ли он от помощи Украине, Трамп сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны. «Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения — это не бросать [помощь Украине]», — заявил Трамп.

Он признал, что добиться мира между Москвой и Киевом будет сложно и этого не получится добиться «за 24 часа».

Действующая администрация президента Джо Байдена осенью 2024 года разрешила ВСУ наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.