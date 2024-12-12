В Америке поняли, что завтра будет поздно

«Он очень умный человек. Он военный человек по своей сути. Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы. Думаю, он будет [утвержден]. Многие сенаторы звонили мне и говорили, что он потрясающий». Так оценил Дональд Трамп своего кандидата на пост министра обороны США Пита Хегсета. За последние пару недель 44-летний Пит Хегсет, ветеран боевых действий, автор нескольких книг и кавалер двух «Бронзовых звезд», узнал о себе много нового. Все по Марку Твену в его замечательном рассказе «Как меня выбирали в губернаторы»: «Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист».

Такое ожесточенное сопротивление определенной кандидатуре не может не заинтересовать, а интенсивность и масштабность «черного пиара» предполагает наличие весьма щедрого заказчика. Особенно когда речь о фигуре, главной задачей которой будет распределение почти 900-миллиардного военного бюджета США, и большая часть этой суммы уходит на закупку вооружений, их обслуживание, а также на разработку новых оружейных систем. Что примечательно, значительную часть этих денег получает так называемая «Большая пятерка»: Lockheed Martin, Raytheon, Boing, General Dynamics, Northrop Grumman и британская BAE Systems. А о ценах, которые Пентагон платит своим подрядчикам за поставленное оборудование, в Америке давно уже ходят анекдоты. К примеру, простой молоток за 99 долларов – как вам такое? А кроме того, американские производители оружия контролируют более сорока процентов мирового оружейного рынка. Так, в прошлом году они, по данным SIPRI, шведского аналитического центра, занимающегося изучением проблем мира и конфликтов, экспортировали на сумму 238 млрд долларов. Это не просто лакомый кусок – это предел мечтаний любого, кто вхож в этот бизнес. Справедливости ради, «Большая пятерка» американского ВПК действительно дала армии США непревзойденные вооружения и обеспечила ей подавляющее технологическое превосходство над остальными армиями мира. В скобках – я сейчас не говорю об армии Китая. По одной простой причине – заявленные ею тактико-технические характеристики военных изделий, принятых на вооружение, не прошли проверку полем боя, и сравнивать их можно только на основании военных игр, то есть компьютерных моделей.

Кстати, сам Хегсет говорит об этом так: «В каждой военной игре, проводимой Пентагоном, США проигрывают Китаю... Китай создает армию, специально предназначенную для уничтожения Соединенных Штатов». Насколько это соответствует действительности – пусть остается на его совести. Поскольку главное здесь другое: в оружейной сфере назрела очередная технологическая революция, за которой «Большая пятерка» попросту не успевает. И создает пусть и великолепные, но системы вооружений вчерашнего дня. Причем – все более дорогие. Настолько, что складские запасы этих вооружений, включая сюда различные ракеты ПРО, систем «земля-воздух» и прочее, тратить попросту невозможно – слишком уж накладно выходит. И когда к конфликту в Украине добавилась недавно израильско-палестинская война – Вашингтон вынужден был буквально поштучно распределять те же «Пэтриоты» между двумя направлениями. Впрочем, аналогичная ситуации была даже с 155-мм артиллерийскими системами и снарядами к ним. Повторю – американское оружие великолепно, но его страшно выпускать на поле боя в силу его дороговизны. Более того, опыт современных войн показывает, что приоритет достигается не в обычных вооружениях, а в беспилотных системах, элементах искусственного интеллекта в оружейных системах, системах космической разведки и многом другом, подо что «Большая пятерка» попросту не заточена. А в Америке существуют многочисленные оружейные стартапы, занятые в этой сфере. И все они связаны с американским big-tech, который, на секундочку, был основным спонсором прихода Дональда Трампа к власти. И очень хотят государственных военных заказов. А для этого надо всего ничего – сломать существующую систему закупок, выстроенную и заточенную под интересы и возможности «Большой пятерки». Теперь у вас пазл с кандидатурой Пита Хегсета, полностью разделяющего подходы к перевооружению американского big-tech и путям развития армии США, складывается?

Хегсет – единомышленник Илона Маска. А тот как-то справедливо сказал про другое американское государственное учреждение, NASA: «Неэффективное, погрязшее в бюрократии агентство на госфинансировании против частного производителя, который за те же деньги вывел отрасль на новый уровень». Почему же кто-то думает, что команда Трампа в отношении суперконсервативного Министерства обороны США думает иначе? Только на основании его прошлых заслуг? Но для поколения менеджеров, входящих во власть, это вообще не аргумент. Они вообще не перегружены эмоциями, «скрепами», «традициями» и прочей идеологической шелухой – для них прежде это успешно заменяет успешность в проектах, KPI и минимализация расходов на единицу выпущенной техники. Что, разумеется, представителям более старших поколений кажется неописуемой ересью, сокрушением основ и вообще «всепропанчеством», о чем наглядно свидетельствуют корреспонденции из Вашингтона.