Зеленский на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении.

Президент Украины осмотрел технику и наградил военнослужащих в День Сухопутных войск.

Посещенная Зеленским бригада первой в Украине получила HIMARS и сейчас обеспечивает артподдержку обороны Запорожской и Донецкой областей, пишут украинские СМИ.