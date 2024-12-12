Зеленский на передовой
18:16 640
Президент Украины Владимир Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении.
Президент Украины осмотрел технику и наградил военнослужащих в День Сухопутных войск.
Посещенная Зеленским бригада первой в Украине получила HIMARS и сейчас обеспечивает артподдержку обороны Запорожской и Донецкой областей, пишут украинские СМИ.
December 12, 2024
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