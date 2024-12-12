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В Минтруда и соцзащиты населения почтили память общенационального лидера

18:23 169

Коллектив Министерства труда и социальной защиты населения посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могиле архитектора и создателя независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Также была посещена могила выдающегося офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

В связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в министерстве состоялось мероприятие. Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах Гейдар Алиев обеспечил динамичное развитие республики во всех сферах. Было подчеркнуто, что, вернувшись к руководству страной в июне 1993 года по призыву народа, общенациональный лидер спас Азербайджан от угрозы потери государственной независимости, глубокого кризиса, охватившего все сферы, хаоса, анархии и гражданского противостояния.

Заместитель министра также подчеркнул, что Гейдар Алиев не только заложил основы современного независимого азербайджанского государства и обеспечил его долгосрочное развитие, но и сформировал стратегию социального развития страны.

Отмечено, что благодаря особому вниманию и заботе Гейдара Алиева о социальной сфере в Азербайджане были предприняты важные шаги по укреплению системы социальной защиты, заложены основы модели социального государства. В 1995-2003 годах средняя реальная ежемесячная заработная плата выросла в 5,1 раза, номинальная заработная плата — более чем в 6 раз, а средний размер пенсий и пособий увеличился в 8 раз. В 1999 году Азербайджан первым среди стран СНГ принял Трудовой кодекс и концепцию демографического развития, а в 2001 году — закон «О занятости» и другие нормативные акты, адаптированные к новым социально-экономическим реалиям.

На мероприятии подчеркнули, что мудрая и дальновидная национальная стратегия развития, заложенная Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева. С 2003 года экономика Азербайджана выросла более чем в 4 раза, что является рекордным показателем в мировом масштабе, а программы социальной защиты и активной занятости были значительно расширены. Только в 2018-2024 годах были реализованы четыре пакета социальных реформ, охватившие более 4 миллионов граждан. На эти реформы было выделено дополнительно 7 миллиардов манатов в год, а социальные выплаты были существенно увеличены.

В 2020 году, под руководством президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия страны одержала величественную историческую Победу в Отечественной войне, освободив территории, находившиеся под оккупацией Армении на протяжении почти 30 лет.

Мероприятие завершилось демонстрацией фильма, посвященного особому вниманию и заботе Гейдара Алиева о социальной сфере.

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