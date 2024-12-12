Трамп о потерях России и Украины

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потери Украины и России в последний месяц «были примерно равны».

«Недавно у меня была встреча с группой людей из правительства, куда они пришли и проинформировали меня о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц. Это ошеломляющие цифры, как русских, так и украинцев, и цифры примерно равны. Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны. Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет», - сказал Трамп в интервью Time.

Ранее Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и Украина хотели бы «заключить сделку и прекратить безумие». «Они (украинцы) уже потеряли 400 000 солдат и многие тысячи мирных жителей», - сказал тогда он.