Главный разведчик Турции молится в Дамаске

Глава турецкой разведки MIT Ибрагим Калын прочитал шукур-намаз в мечети Омейядов в Дамаске, кадры публикуют зарубежные телеграм-каналы.

Ранее Al-Jazeera сообщила, что турецкая делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хаканом Фиданом и главой разведки Ибрагимом Калыном, прибыла в Дамаск. В Турции опровергли сообщения о прибытии главы МИД Фидана в Дамаск.