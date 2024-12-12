Главный разведчик Турции молится в Дамаске
18:28 1098
Глава турецкой разведки MIT Ибрагим Калын прочитал шукур-намаз в мечети Омейядов в Дамаске, кадры публикуют зарубежные телеграм-каналы.
Ранее Al-Jazeera сообщила, что турецкая делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хаканом Фиданом и главой разведки Ибрагимом Калыном, прибыла в Дамаск. В Турции опровергли сообщения о прибытии главы МИД Фидана в Дамаск.
December 12, 2024
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