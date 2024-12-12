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Русские в 2 километрах от стратегического города
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Русские в 2 километрах от стратегического города

Медведев готов к переговорам

18:37 581

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил Медведев, Москва начнет диалог, если Киев примет «реалии, сложившиеся на земле», и учтет условия, озвученные ранее Владимиром Путиным во время его выступления на коллегии Министерства иностранных дел.

Путин в июне выдвинул ряд условий для начала переговорного процесса. В частности: вывод украинских войск с территорий, которые Россия частично оккупировала, но не контролирует полностью; отказ Киева от стремления вступить в НАТО. Эти предложения были сразу отвергнуты украинской стороной.

18 октября на встрече с журналистами стран БРИКС Владимир Путин заявил о готовности обсуждать завершение конфликта на условиях, предложенных весной 2022 года. Позже, 24 октября, после саммита БРИКС в Казани, он вновь подчеркнул открытость к переговорам, включая возможность «разумных компромиссов». 5 ноября Путин повторил, что Россия готова к диалогу, а 7 ноября, на заседании клуба «Валдай», он поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, отметив намерение Трампа завершить войну в Украине как «достойное внимания».

Социологический опрос Russia Field, проведенный в ноябре, показал, что 53% россиян выступают за немедленное начало переговоров с Украиной. Этот показатель впервые с начала войны превысил половину населения. При этом лишь 36% респондентов заявили, что поддерживают продолжение боевых действий — минимальный показатель за все время наблюдений.

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