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Трамп заявил, что не доверяет Нетаньяху

18:47 322

Избранный президент США Дональд Трамп призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху положить конец боевым действиям в секторе Газа ко дню его инаугурации - 20 января 2025 года. Об этом сообщил журнал Time.

По его информации, в ходе телефонных разговоров во время предвыборной кампании республиканец призывал главу правительства еврейского государства «свернуть боевые действия» в Газе к моменту его вступления в должность. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», - заявил Трамп в беседе с изданием, имея в виду вооруженное противостояние Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС. Он также подчеркнул, что не желает кровопролития, и выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта.

Тем не менее, по оценкам журнала, окончание боевых действий в Газе ко дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Как пишет Time, «многие в Израиле и США» подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта с целью предотвратить проведение внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп в свою очередь, отвечая на вопрос о доверии к израильскому премьеру, подчеркнул, что «не доверяет никому».

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