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Лига Европы: «Карабах» против «Эльфсборга» в холодной Швеции

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:52 289

Сегодня в полночь по бакинскому времени в шведском городе Бурос начнется матч 6-го тура основной стадии Лиги Европы между местным «Эльфсборгом» и азербайджанским «Карабахом».

Судить игру будет бригада арбитров из Португалии во главе с Антонио Нобре. К моменту начала встречи ожидается, что температура воздуха в Буросе упадет до отметки 6 градусов ниже нуля.

Обе команды после пяти туров располагаются в нижней части турнирной таблицы. «Карабах» набрал лишь 3 очка, сумев обыграть на выезде норвежский «Буде-Глимт» (2:1). Агдамцы занимают 32-е место, отставая от заветной 24-й позиции на 2 очка.

«Эльфсборг» имеет на очко больше, чем у «Карабаха» и располагается на 28-м месте. Подопечные Оскара Хильемарка проиграли в гостях нидерландскому «АЗ Алкмаар» (2:3), обыграли дома итальянскую «Рому» (1:0), уступили на выезде турецкому «Галатасараю» (3:4), затем дома сыграли вничью с португальской «Брагой» (1:1) и были разгромлены в Бильбао местным «Атлетиком» (0:3).

Как видим, в двух домашних матчах шведы не проиграли, так что сегодня чемпион Азербайджана может нанести «Эльфсборгу» первое домашнее поражение в основной стадии нынешней Лиги Европы.

Чемпионат Швеции завершился 10 ноября. Команда вынуждена готовиться к матчам Лиги Европы через товарищеские игры. «Эльфсборг» занял лишь 7-е место в прошедшем чемпионате. Чемпионом стал «Мальме», которому «Карабах» в этой Лиге Европы проиграл в Баку со счетом 1:2. «Эльфсборг» отстал от «Мальме» на 20 очков.

Со шведскими клубами «Карабах» провел семь матчей. Было одержано пять побед при двух поражениях с общей разницей мячей 10-4.

«Эльфсборг» в квалификации Лиги Европы сезона 2014/15 встречался с бакинским «Интером». В гостях «Интер» выиграл 1:0, не использовав уйму голевых моментов. А в Баку раннее удаление поломало планы подопечных Кахабера Цхададзе. В итоге поражение 0:1 и серия пенальти, в которой точнее оказались гости.

В оставшихся двух матчах основного этапа Лиги Европы «Карабах» 23 января примет румынский ФКСБ, а 30 января сыграет в Греции с «Олимпиакосом». «Эльфсборг» сыграет дома с французской «Ниццей» и померится силами в выездном матче с английским «Тоттенхэмом».

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