И в Астрахани не забывают о Гейдаре Алиеве

В Астраханской области России прошли мероприятия, посвящённые памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятиях приняли участие глава Исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев, депутаты Милли Меджлиса Ризван Набиев и Заур Шюкюров, председатель Апшеронской районной организации партии «Ени Азербайджан» Аббас Алиев, координатор Азербайджанского делового центра в Астрахани Насими Мамедов и другие члены делегации.

Азербайджанская делегация во главе с вице-губернатором Астраханской области, председателем правительства Денисом Афанасьевым, официальными лицами региона и представителями азербайджанской диаспоры посетила аллею, названную в честь общенационального лидера, где они возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и с глубоким уважением почтили его память. Затем делегация посетила мемориал «Вечный огонь».

Позже делегация Азербайджана посетила среднюю школу №11, названную в честь Гейдара Алиева, где возложила цветы к его бюсту, с уважением почтив его память. Гостям была предоставлена информация о деятельности школы, которая была реконструирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Делегация также приняла участие в мероприятии, подготовленном коллективом школы в честь дня памяти общенационального лидера. Глава Апшеронского районного исполнительного органа Абдин Фарзалиев отметил значимость этой школы, подчеркнув её активное участие в мероприятиях, посвящённых Гейдару Алиеву, в том числе в рамках объявленного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым года Гейдара Алиева.

После этого состоялась встреча делегации с мэром Астрахани Игорем Редкиным. Члены делегации поздравили Игоря Редкина с победой на недавно состоявшихся выборах и избранием мэром города, выразив уверенность в том, что тесные связи между Астраханью и Азербайджаном будут развиваться и в дальнейшем.

В рамках визита состоялось мероприятие в Азербайджанском деловом центре, посвящённое памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, с участием членов Астраханского отделения Азербайджанской молодёжной организации России (АМОР) и представителей азербайджанской диаспоры.

На мероприятии было отмечено, что Гейдар Алиев, сыгравший исключительную роль в истории азербайджанской государственности, является уникальной личностью, которой удалось реализовать важную миссию не только для своего народа, но и в мировой политике.