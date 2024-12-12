Россия уже подружилась с новыми властями Сирии

Россия близка к достижению соглашения с новым руководством Сирии о сохранении двух баз в стране, пишет Bloomberg.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «внимательно следит за событиями в Сирии, для РФ приоритетом является неприкосновенность российских дипломатических и военных объектов».

«Мы внимательно следим за драматическими событиями в Сирии. Безусловный приоритет для нас имеет безопасность всех российских граждан, находящихся на территории Сирии, а также неприкосновенность российских объектов и представительств: дипломатических, военных и других, в том числе имеющих отношение к деятельности отечественных компаний и организаций», - сказала Захарова.