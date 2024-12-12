В МЧС рассказали о подвигах Гейдара Алиева

В структурах и региональных центрах МЧС прошли мероприятия, посвященные 21-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сначала участники возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева, глубоко почтив его светлую память.

Выступающие на мероприятии подробно рассказали о жизненном пути и деятельности Гейдара Алиева, отметив его исключительный вклад в основание и развитие независимого азербайджанского государства. Они отметили, что благодаря мудрой политике Гейдара Алиева независимый Азербайджан избежал угрозы распада и утраты независимости, стал полноценным членом международного сообщества.

Также было подчеркнуто, что продолжателем политического курса Гейдара Алиева является президент Азербайджана Ильхам Алиев, благодаря умелой политике которого Азербайджан обладает весом и влиянием на международной политической арене.

В завершение мероприятия был показан фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева.