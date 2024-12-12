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Русские в 2 километрах от стратегического города

В НАТО заявили, что Россия «быстро восстанавливается» и «учится на ошибках»

19:39 1228

Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидала НАТО», признал генсек альянса Марк Рютте.

Выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги, он сказал, что, «несмотря на все усилия украинских друзей НАТО», Россия «восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках».

По словам Рютте, блок сейчас не видит военной угрозы со стороны России, однако генсек повторил обвинения в адрес РФ в якобы «гибридных нападениях на страны НАТО».

Он также утверждал, что Китай «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США». В связи с этим Рютте призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы государств НАТО.

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