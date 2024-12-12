В НАТО заявили, что Россия «быстро восстанавливается» и «учится на ошибках»
Россия восстанавливает свои силы «гораздо быстрее, чем ожидала НАТО», признал генсек альянса Марк Рютте.
Выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги, он сказал, что, «несмотря на все усилия украинских друзей НАТО», Россия «восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках».
По словам Рютте, блок сейчас не видит военной угрозы со стороны России, однако генсек повторил обвинения в адрес РФ в якобы «гибридных нападениях на страны НАТО».
Он также утверждал, что Китай «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США». В связи с этим Рютте призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы государств НАТО.