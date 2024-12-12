Российская база в Сирии вооружена до зубов

В ангарах на российской авиабазе в Хмеймиме замечено не менее 14 самолетов, а также вертолетов и другой техники. Кадры публикуют арабские телеграм-каналы.

Хмеймим - это сирийская авиабаза, которая расположена к юго-востоку от города Латакия в одноименной провинции на северо-западе Сирии. С 2015 года использовалась российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) для боевых операций в Сирии.