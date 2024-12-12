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Русские в 2 километрах от стратегического города

Трампа призвали показать Москве свою силу

19:53 1459

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предостерег Дональда Трампа от повторения ошибки США перед Второй мировой войной, пишет Newsweek.

Макконнелл выступил против изоляционизма США и предупредил, что мир переживает времена, подобные периоду перед Второй мировой войной. В конце 30-х годов в США царила политика нейтралитета, однако страна все равно была вынуждена вступить в войну после нападения японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

Сенатор подчеркнул, что Вашингтон должен продемонстрировать Москве свою силу, чтобы предотвратить великую войну. Он отметил, что это обойдется дешевле расходов на войну: США потратили 37% ВВП на боевые действия во Второй мировой войне, по сравнению с 2,7% в 2023 году на сдерживание России.

Макконнелл возглавит подкомитет Сената по ассигнованиям по обороне, который будет контролировать большую часть бюджета Пентагона. Он пообещал дать отпор попыткам администрации Трампа сократить военную помощь Украине.

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